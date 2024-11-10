صحفي بارز يكشف امر مأساوي في عدن - أخبار كلمتك

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن أنيس في منشورًا له على حائط صفحته بموقع (فيسبوك) "لفة بسيطة بين أوساط الناس في عدن تكشف لك حجم المأساة التي يعيشها كثير من البسطاء والذين بات بعضهم لا يجد قيمة وجبة واحدة في اليوم يطعم بها أطفاله".

وأشار إلى أن "العملة انهارت وانهار معها دخل الفرد إلى درجة أصبح فيها مرتب الفرد شهريا يعادل عشرون دولارا، وهو مرتب منخفض جدا، ولا يمكن أن يعيش إنسان في هذا العالم على أقل من دولار واحد في اليوم".

واختتم قائلًا: "المجاعة مسألة وقت، ومن يعنيهم الأمر قاتهم مربوط من الساعة 11 الظهر".