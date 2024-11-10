عاجل:اندلاع اشتباكات بالاسلحة الثقيلة - أخبار كلمتك

عاجل:اندلاع اشتباكات بالاسلحة الثقيلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تجربة جديدة.. محمد رمضان يعلن عن بدء تحضيرات ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تجربة جديدة.. محمد رمضان يعلن عن بدء تحضيرات ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يشدد على دعم مصر الكامل للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يشدد على دعم مصر الكامل للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن فوز فريق السيدات بهذه الجائزة - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن فوز فريق السيدات بهذه الجائزة - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

السبت، انطلاق الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا" للملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

السبت، انطلاق الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا" للملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف - أخبار كلمتك

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

تصريح ناري لقائد مكافحة المخدرات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تصريح ناري لقائد مكافحة المخدرات - أخبار كلمتك

تصريح ناري لقائد مكافحة المخدرات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 12:02 مساءً - كلمتك/خاص:

أكـد القائد عبد الهادي علي عبدالله فرج، قائد جهاز مكافحة المخدرات في محافظة لحج، في تصريح حازم، التزام الجهاز الكامل بالتصدي لمشكلة بيع الأدوية المهربة والممنوعة داخل الصيدليات، مشددًا على أن هذه الظاهرة تشكل خطرًا على صحة المواطنين وتضر بجودة السوق الدوائي. وأوضح القائد فرج أن جهاز مكافحة المخدرات ماضٍ في خطته المحكمة لضبط آلية بيع وتوزيع الأدوية في المحافظة، بما يشمل مراقبة الصيدليات ومراجعة سجلاتها بانتظام لضمان التزامها بالقوانين.


وأوضح القائد فرج أن جهاز مكافحة المخدرات قد اتخذ خطوات عملية لتنظيم هذا القطاع الحساس، وذلك بتوزيع تعهدات رسمية على جميع الصيدليات العاملة في محافظة لحج. تشمل هذه التعهدات إلزام ملاك الصيدليات برفع تقارير شهرية حول مبيعات الأدوية، وذلك لضمان الشفافية ومراقبة نوعية الأدوية التي يتم تداولها. كما تم تزويد الصيدليات باستمارات خاصة يتم من خلالها رفع تقارير شهرية إلى جهاز مكافحة المخدرات، ما يسمح بمراقبة وتقييم أي تغيرات أو مخالفات قد تطرأ في السوق.


وأضاف القائد عبد الهادي : "لن نتساهل مع أي جهة تتورط في بيع الأدوية المهربة أو الممنوعة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، سواءً من ملاك الصيدليات أو من الموزعين. هدفنا الأساسي هو حماية صحة وسلامة المواطنين، ومنع وصول أي دواء غير موثوق أو محظور إلى أيدي المرضى".


وأكد قائد الجهاز أن هناك فريقًا مختصًا من مفتشي مكافحة المخدرات يعمل على الرقابة الدورية والتفتيش المفاجئ للصيدليات، وذلك لضمان التزام الجميع بالتعهدات المفروضة عليهم. وشدد على أن جهاز مكافحة المخدرات في لحج سيواصل جهوده لتوفير بيئة دوائية آمنة، وحماية المواطنين من مخاطر الأدوية المغشوشة والمهربة التي قد تشكل تهديدًا مباشرًا على حياتهم.


وفي ختام تصريحه، دعا القائد عبد الهادي علي عبدالله فرج جميع الصيدليات إلى الالتزام الكامل بما جاء في التعهدات، وأكد على أهمية التعاون بين ملاك الصيدليات والجهاز لضمان خلو السوق من أي أدوية مشبوهة أو محظورة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة امرأة من هذا الأمر في مدينة تعز - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق