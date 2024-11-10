قال الاعلامي راشد معروف:انا مقهور ياناس العصابات عاثوا في الأرض الفساد واستدرجوا عدد كبير جدا جدا من بنات الشعب، وادخلوا البعض في شغلات لن تكن اصلا متوقعة ان تصل إلى هذه المكان.
واضاف: لكن بطرق خطيرة وسماسرة محترفين يتم استقطاب بنات عائلات محترمة وعائلات لها مكانة كبيرة يبدأ استدراج بعض البنات من الجماعة.
واختتم: كما حصل لهذه البنت التي حاولت الليلة الإlنتحار استدرجها زميلها في الجامعة وهي بنت عائلة محترمة وجدت نفسها فجأة في مستقنع خطير وكارثي على كل العائلة.
استدراج فتيات لامر صادم في صنعاء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 01:50 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الاعلامي راشد معروف:انا مقهور ياناس العصابات عاثوا في الأرض الفساد واستدرجوا عدد كبير جدا جدا من بنات الشعب، وادخلوا البعض في شغلات لن تكن اصلا متوقعة ان تصل إلى هذه المكان.
قال الاعلامي راشد معروف:انا مقهور ياناس العصابات عاثوا في الأرض الفساد واستدرجوا عدد كبير جدا جدا من بنات الشعب، وادخلوا البعض في شغلات لن تكن اصلا متوقعة ان تصل إلى هذه المكان.
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