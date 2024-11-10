استدراج فتيات لامر صادم في صنعاء - أخبار كلمتك

قال الاعلامي راشد معروف:انا مقهور ياناس العصابات عاثوا في الأرض الفساد واستدرجوا عدد كبير جدا جدا من بنات الشعب، وادخلوا البعض في شغلات لن تكن اصلا متوقعة ان تصل إلى هذه المكان.

واضاف: لكن بطرق خطيرة وسماسرة محترفين يتم استقطاب بنات عائلات محترمة وعائلات لها مكانة كبيرة يبدأ استدراج بعض البنات من الجماعة.

واختتم: كما حصل لهذه البنت التي حاولت الليلة الإlنتحار استدرجها زميلها في الجامعة وهي بنت عائلة محترمة وجدت نفسها فجأة في مستقنع خطير وكارثي على كل العائلة.