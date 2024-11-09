القبض على يمنيين بالسعودية - أخبار كلمتك

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، لتهريبهم (132) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

