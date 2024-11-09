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القبض على يمنيين بالسعودية - أخبار كلمتك

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القبض على يمنيين بالسعودية - أخبار كلمتك

القبض على يمنيين بالسعودية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 9 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - كلمتك/خاص:

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، لتهريبهم (132) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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