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قرار جديد من البنك المركزي.. شاهد ماذا جاء فيه! - أخبار كلمتك

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قرار جديد من البنك المركزي.. شاهد ماذا جاء فيه! - أخبار كلمتك

قرار جديد من البنك المركزي.. شاهد ماذا جاء فيه! - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 08:14 مساءً - كلمتك/خاص

أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، اليوم الخميس، تعميماً لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، يتضمن رفع الحظر عن شركة صرافة، بعد ما صححت وضعها.

وقالت الجمعية في تعميمها إنه بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني يتم إعادة التعامل مع شركة البدر بلاس للصرافة.

وكانت جمعية الصرافين اليمنيين أصدرت تعميماً في الثالث عشر من أكتوبر الماضي، قالت فيه إن البنك المركزي وجه بوقف التعامل مع شركة البدر بلاس، بالإضافة إلى شركتي العولقي ونذير مناع وإخوانه للصرافة، بسبب مخالفتها تعليمات البنك.

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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