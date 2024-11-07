قرار جديد من البنك المركزي.. شاهد ماذا جاء فيه! - أخبار كلمتك

أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، اليوم الخميس، تعميماً لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، يتضمن رفع الحظر عن شركة صرافة، بعد ما صححت وضعها.

وقالت الجمعية في تعميمها إنه بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني يتم إعادة التعامل مع شركة البدر بلاس للصرافة.

وكانت جمعية الصرافين اليمنيين أصدرت تعميماً في الثالث عشر من أكتوبر الماضي، قالت فيه إن البنك المركزي وجه بوقف التعامل مع شركة البدر بلاس، بالإضافة إلى شركتي العولقي ونذير مناع وإخوانه للصرافة، بسبب مخالفتها تعليمات البنك.