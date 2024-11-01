اغلاق محلات الصرافة في عدن اثر هذا الامر - أخبار كلمتك

بتوجيهات فضيلة النائب العام القاضي قاهر مصطفى، قامت نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بمكافحة الفساد، أمس الخميس، بإغلاق عدد من محلات الصرافة في عدن، وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة الصرافة من قبل البنك المركزي اليمني.

وفقا لصحيفة "القضائية" الصادرة عن وزارة العدل فقد تم اغلاق ٢٦ منشأة صرافة يوم امس الخميس ، وشملت الحملة كلا من مديريات المنصورة والشيخ عثمان والمعلا وخورمكسر وكريتر .