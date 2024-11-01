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اغلاق محلات الصرافة في عدن اثر هذا الامر - أخبار كلمتك

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اغلاق محلات الصرافة في عدن اثر هذا الامر - أخبار كلمتك

اغلاق محلات الصرافة في عدن اثر هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:25 مساءً - كلمتك/خاص:

بتوجيهات فضيلة النائب العام القاضي قاهر مصطفى، قامت نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بمكافحة الفساد، أمس الخميس، بإغلاق عدد من محلات الصرافة في عدن، وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة الصرافة من قبل البنك المركزي اليمني.
وفقا لصحيفة "القضائية" الصادرة عن وزارة العدل فقد تم اغلاق ٢٦ منشأة صرافة يوم امس الخميس ، وشملت الحملة كلا من مديريات المنصورة والشيخ عثمان والمعلا وخورمكسر وكريتر .

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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