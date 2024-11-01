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عقب محاولة تجنيدهم.. الكشف عن مصير يمنيين عالقين بمطار موسكو - أخبار كلمتك

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عقب محاولة تجنيدهم.. الكشف عن مصير يمنيين عالقين بمطار موسكو - أخبار كلمتك

عقب محاولة تجنيدهم.. الكشف عن مصير يمنيين عالقين بمطار موسكو - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:33 صباحاً - كلمتك/

كشف الناشط الحقوقي ياسر الفرح عن تطورات قضية 11 يمنيًا كانوا عالقين في مطار موسكو أن اثنين من العالقين تمكنوا من الهروب يوم 28 أكتوبر 2024، بينما تبحث عنهم السلطات الروسية بسبب عدم امتلاكهم تصاريح إقامة، وهو ما قد يؤدي إلى توقيفهم حتى الترحيل.


وأوضح أن التسعة الآخرين غادروا روسيا بسلام امس الخميس، 31 أكتوبر 2024، الى وجهات مختلفة بعد تدخل السفارة اليمنية وبتعاون من السلطات الروسية التي حسب المصدر قد تكفلت بتذاكرهم .


وعبّر الفرح عن امتنانه للجهات الرسمية الروسية والسفارة اليمنية على تسهيل عودتهم، في وقت تستمر فيه السفارة بتحذير اليمنيين من شبكات التجنيد التي تستغل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لاستقطاب الشباب اليمني إلى القتال في أوكرانيا مقابل وعود مغرية لا تتحقق و قد يدفعون حياتهم ‫ثمناً لها.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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