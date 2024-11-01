أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

روسيا تعلن تدمير 29 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات - أخبار كلمتك

روسيا تعلن تدمير 29 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات - أخبار كلمتك

موعد طرح رامي جمال لثاني أغاني ألبومه الجديد "مش لاقيكي" - أخبار كلمتك

موعد طرح رامي جمال لثاني أغاني ألبومه الجديد "مش لاقيكي" - أخبار كلمتك

اليوم، قائمة هاني أبو ريدة تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

اليوم، قائمة هاني أبو ريدة تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

البرازيل تنشر 9 آلاف جندي لتوفير الأمن في قمة العشرين - أخبار كلمتك

البرازيل تنشر 9 آلاف جندي لتوفير الأمن في قمة العشرين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ بالعيد الوطني الجزائري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ بالعيد الوطني الجزائري - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ بالعيد الوطني الجزائري - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:49 صباحاً - كلمتك/ خاص

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني لبلده الشقيق.

وأعرب رئيس مجلس القيادة، باسمه واعضاء المجلس، والحكومة، والشعب اليمني، عن أحر التهاني وأطيب التمنيات للرئيس تبون بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنماء في مختلف المجالات.

واشاد فخامة الرئيس، بالمواقف الجزائرية الاخوية، الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، ونظامه الجمهوري، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق