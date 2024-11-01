رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ بالعيد الوطني الجزائري - أخبار كلمتك

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني لبلده الشقيق.

وأعرب رئيس مجلس القيادة، باسمه واعضاء المجلس، والحكومة، والشعب اليمني، عن أحر التهاني وأطيب التمنيات للرئيس تبون بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنماء في مختلف المجالات.

واشاد فخامة الرئيس، بالمواقف الجزائرية الاخوية، الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، ونظامه الجمهوري، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.