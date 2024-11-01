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شاب يتعرض للابتزاز من قبل حبيبته السابقة تستهدف هذا الامر - أخبار كلمتك

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شاب يتعرض للابتزاز من قبل حبيبته السابقة تستهدف هذا الامر - أخبار كلمتك

شاب يتعرض للابتزاز من قبل حبيبته السابقة تستهدف هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:00 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الشاب سامي عبدالرحمن:ما زالت الى الآن تبتزني رغم ان العلاقة انتهت قبل اكثر من سنة .. لازم كل شهر ارسل لها مصروف والا بتنشر فبركات ضدي تستهدف سمعتي .
واضاف: الموضوع باختصار قصة حب انتهت بالابتزاز .. البنت حقيقية مش حساب وهمي وعرفتها بالواقع بعدما تعرفنا هنا بالفيس ولكن يجب ان ينتهي الابتزاز .
واختتم: اعتقد حان الوقت لارسال قضيتي لـ راشد معروف ويحصل الي يحصل وربما تكون هي فرد في عصابة ابو جنات لانها تتكلم بثقة قوية وتهدد .

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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