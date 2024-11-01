قال الشاب سامي عبدالرحمن:ما زالت الى الآن تبتزني رغم ان العلاقة انتهت قبل اكثر من سنة .. لازم كل شهر ارسل لها مصروف والا بتنشر فبركات ضدي تستهدف سمعتي .
واضاف: الموضوع باختصار قصة حب انتهت بالابتزاز .. البنت حقيقية مش حساب وهمي وعرفتها بالواقع بعدما تعرفنا هنا بالفيس ولكن يجب ان ينتهي الابتزاز .
واختتم: اعتقد حان الوقت لارسال قضيتي لـ راشد معروف ويحصل الي يحصل وربما تكون هي فرد في عصابة ابو جنات لانها تتكلم بثقة قوية وتهدد .
شاب يتعرض للابتزاز من قبل حبيبته السابقة تستهدف هذا الامر - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:00 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الشاب سامي عبدالرحمن:ما زالت الى الآن تبتزني رغم ان العلاقة انتهت قبل اكثر من سنة .. لازم كل شهر ارسل لها مصروف والا بتنشر فبركات ضدي تستهدف سمعتي .
قال الشاب سامي عبدالرحمن:ما زالت الى الآن تبتزني رغم ان العلاقة انتهت قبل اكثر من سنة .. لازم كل شهر ارسل لها مصروف والا بتنشر فبركات ضدي تستهدف سمعتي .
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