اعلامي عسكري يكشف عن حالة ابتزاز لشاب بوضع مخل بالاداب كاد يتسبب بانتحاره - أخبار كلمتك

قال الاعلامي العسكري راشد معروف:قبل فترة رحت جدة زيارة ومريت سكن واحد صاحبي، ولقيته وضعه مش طبيعي، قلق ويرتجف، فهمته، قلت له مالك اشوفك وضعك مش طبيعي، حاول ينكر ويبتسم وكذا بس ماشي قلت له والله وضعك مش طبيعي هات قلي سلامات ايش جرى لكوبعد محاولة فيه انفجر يبكي وقال يا راشد انا انتكبت نكبة العمر وانت وصلت في اللحظات الأخيرة وقدني بشنق نفسي

واضاف:ايش حصل هات التفاصيل وابشر بعزك اشوف لك الف حل قال يااخي في حساب بنت مغربية ارسلت لي طلب صداقة وعلى طول تواصلت معي طلبت رقمي وقالت ايش رأيك ندردش على الايمو، وانا جالس بالسكن لحالي ضحك عليا الشيطان وطلعت معها ايمو وفجأة قامت تتعري وانا فقدت السيطرة على نفسي وحصل ماحصل، وما خلصنا السيكوا سيكوا الا وهي ترسل الفلم مصور كامل، وقالت ترسل خمسة الف دولار او بنشر الفيديو وقد سويت طلبات صداقة لكل الأصدقاء حقك وبا يشوفون فضيحتك، وانا والله ما امتلك ريال وحلفت لها لكن مافي فائدة قالت معك مهلة 24 ساعة تحول المبلغ على رقم الحساب هذا او بنشر الفيديو وانت حر.

قلت له بس هذه هي المشكلة التي تشتي تشنق نسفك بسببها يا هبيلة، هذه بسيطة جدا اولا البنت هذه هي عبارة عن شبكة دولية ترسل لك ولغيرك، ومعهم فيديو مسجل جاهز عندما تتحدث ايمو يشغلون لك الفيديو الجاهز مسجل انت على طول تفقد السيطرة ولاعاد تركز على الكلام والرد حقها وتبدأ على طول تقول لك فسخ ملابسك وانت تفسخ وسرى الليل يالعاشقين.

المهم الان أمورك طيبة دامك ماقد حولت شيء، هات حسابك اشوف ودخلت اشوف لقيته معه شوي أصدقاء حول الف كلهم، ودخلت حسابها اشوف كم اضافت أصدقاء من حقه لقيت الأصدقاء المشتركين بينهم حول 20 قمت مباشرة كتبت رسالة ونسختها لهم العشرين على الخاص مع صورة حسابها قلت فيها لهم بأن هذا حساب هكر سوي لها حظر سريع قبل تهكر حسابك وثم قمت بعد ذلك بحظرها واغلاق حساب صاحبنا تعطيل مؤقت، عشان لما يحظروها العشرين الذي عندها ماتدخل تضيف أصدقاء آخرين من حسابه، وثانيا هي ماعندها أصدقاء كثير كلهم اجانب وحسابات وهمية شيكت عليهم ماحد يتفاعل معها وثم حظرها على الايمو وقلت له خلاص الان ارقد وانت مطمئن والله ما تنشر ولا تسوي شيء اغلقنا بوجهها كل الطرق ثاني شيء هي مشغولة بغيرك ضحايا بالمئات كل يوم مش فاضية تجلس تدورك هي فقط تقروشك اذا بقيت متصل معها اما اذا اغلقت الأبواب عليها خلاص ماعاد تدورك تشوف غيرك ، وفعلا بقي يراقب حسابها من حساب آخر لفترة طويلة ما نشرت شيء وخارجته من ورطة كبرى، وكلما التقيته يموت ضحك ويقول انقذتنا يوم زرتنا والله كنت قد فقدت عقلي بكله وكنت اتخيل المقطع منتشر عند أصحاب البلاد وأهلي يشاهدون فضيحتي وزوجتي تطلب الطلاق وحياتي مدمرة ولذلك قررت انهي حياتي لولا وصلت باللحظات الأخيرة والحمدلله عدت المصيبة على خير وكانت درس لي لم انساه ما حييت.

واختتم:الفيديو الذي يظهر لك حق البنت هو فيديو مسجل من النت ينزلوه ويشتغلون به عباد الله وخلف الفيديو معهم بنت تتحدث معك يعني الصوت مش نفس صوت الفيديو لذلك لما تسأل انت البنت يكون الرد عليك غير مطابق لشفايف البنت في الفيديو يعني مجرد تركيز تعرف ان الذي يتحدث معك مش نفس الذي في الفيديو انا هذا الموضوع قرأت عنه وعن كل الحيل والخدع التي تستخدم في النصب والإبتزاز وكيف تدير هذه الشبكات عصابات مافيا وبنوك وركضة يعني شغل منظم على مستوى إستخباراتي دولي مش مجرد شغل فردي لانه بيتم الإطاحة به بمجرد احد يتقدم ببلاغ على الحساب البنكي.

