الكشف عن مصير المرتبات رسميا - أخبار كلمتك

كشف رئيس صحيفه الجيش الصحفي العميد علي منصور مقراط عن مصير راتب شهر سبتمبر الماضي لمنتسبي الجيش والأمن.

وقال مقراط أن معلومات من مصادر مطلعة أفادت عن صرف رواتب العسكريين لشهر سبتمبر الماضي قريبا متوقعة أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك سيوقع غدا التعزيز المالي من المنحه السعوديه.

ولم يحدد أو يتوقع مقراط موعد تدشين صرف الرواتب وتابع قائلا

لن نكذب أو نسهن ابطال الجيش والأمن بالوقت المحدد لعملية الصرف لأننا ندرك معاناة العسكريين التي وصلت الحضيض والى أدنى مستوى معيشي وغدا تاريخ 22 اكتوبر ولم يستلمون راتب سبتمبر الماضي داعيا الحكومة إلى إنقاذ حياة العسكريين الذي مسههم الضرر والجوع والفقر المدقع وعزوا عن شراء الغذاء والدواء لأسرهم

ودعاء مقراط زملائه ورفاقة منتسبي الجيش والأمن إلى تخفيف الضغط قي الاتصالات عليه على مدار الساعة مؤكدا في حالة تدشين صرف رواتب اول وحده عسكرية سيتم نشر خبر عاجل جدا جدا جدا يبشرهم بذلك الراتب الزهيد والله في عون هذه الشريحة الوطنية الشريفة سلااااااااااام