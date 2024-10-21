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الكشف عن مصير المرتبات رسميا - أخبار كلمتك

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الكشف عن مصير المرتبات رسميا - أخبار كلمتك

الكشف عن مصير المرتبات رسميا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 08:44 مساءً - كلمتك/خاص:

كشف رئيس صحيفه الجيش الصحفي العميد علي منصور مقراط عن مصير راتب شهر سبتمبر الماضي لمنتسبي الجيش والأمن.
وقال مقراط أن معلومات من مصادر مطلعة أفادت عن صرف رواتب العسكريين لشهر سبتمبر الماضي قريبا متوقعة أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك سيوقع غدا التعزيز المالي من المنحه السعوديه.
ولم يحدد أو يتوقع مقراط موعد تدشين صرف الرواتب وتابع قائلا 
لن نكذب أو نسهن ابطال الجيش والأمن بالوقت المحدد لعملية الصرف لأننا ندرك معاناة العسكريين التي وصلت الحضيض والى أدنى مستوى معيشي وغدا تاريخ 22 اكتوبر ولم يستلمون راتب سبتمبر الماضي داعيا الحكومة إلى إنقاذ حياة العسكريين الذي مسههم الضرر والجوع والفقر المدقع وعزوا عن شراء الغذاء والدواء لأسرهم  
ودعاء مقراط زملائه ورفاقة منتسبي الجيش والأمن إلى تخفيف الضغط قي الاتصالات عليه على مدار الساعة مؤكدا في حالة تدشين صرف رواتب اول وحده عسكرية سيتم نشر خبر عاجل جدا جدا جدا يبشرهم بذلك الراتب الزهيد والله في عون هذه الشريحة الوطنية الشريفة سلااااااااااام

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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