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خبير إقتصادي يقترح على الحكومة أمر هام لاستقرار سوق الصرف .. ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

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خبير إقتصادي يقترح على الحكومة أمر هام لاستقرار سوق الصرف .. ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

خبير إقتصادي يقترح على الحكومة أمر هام لاستقرار سوق الصرف .. ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:13 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية وفيق صالح : ‏إذا تعثر على الحكومة إعادة تفعيل الصادرات النفطية، تعمل على إعادة تشغيل مصافي عدن، لتكرير النفط الخام وتوفير احتياجات السوق المحلية من الوقود، فهذا سيعمل على تقليص فاتورة الاستيراد بنسبة أكثر من ٦٠٪، وستتراجع عملية الطلب على شراء العملة الصعبة، مما يحدث استقرارا في سوق الصرف،  وفي قيمة العملة الوطنية،

واضاف : إضافة إلى أن تشغيل المصافي سيرفد خزينة الحكومة بإيرادات مالية كبيرة ، وسيمكنها من الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه دفع الرواتب والانفاق على الخدمات الأساسية

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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