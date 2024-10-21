خبير إقتصادي يقترح على الحكومة أمر هام لاستقرار سوق الصرف .. ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

قال الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية وفيق صالح : ‏إذا تعثر على الحكومة إعادة تفعيل الصادرات النفطية، تعمل على إعادة تشغيل مصافي عدن، لتكرير النفط الخام وتوفير احتياجات السوق المحلية من الوقود، فهذا سيعمل على تقليص فاتورة الاستيراد بنسبة أكثر من ٦٠٪، وستتراجع عملية الطلب على شراء العملة الصعبة، مما يحدث استقرارا في سوق الصرف، وفي قيمة العملة الوطنية،

واضاف : إضافة إلى أن تشغيل المصافي سيرفد خزينة الحكومة بإيرادات مالية كبيرة ، وسيمكنها من الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه دفع الرواتب والانفاق على الخدمات الأساسية