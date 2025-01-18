هل ترتفع أسعار الدواجن والبيض في شهر رمضان؟ شعبة الثروة الداجنة تجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 01:46 مساءً - أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، سجلت أسعار الفراخ ارتفاعات ملحوظة في الأسواق؛ خلال الفترة الحالية، بعد فترة استقرار نسبي، لتسجل ارتفاعات ملحوظة، إذ وصل سعر كيلو الفراخ في المزرعة 91 جنيهًا، مع مخاوف من استمرار ارتفاعها حتى شهر رمضان المقبل.

فما هي أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق، والتوقعات السعرية المستقبلة وهل تتأثر أسعار البيض وتشهد ارتفاعات خلال الفترة المقبلة؟

اسعار الدواجن

أسعار الدواجن شهدت ارتفاعات غير طبيعية ومفاجئة

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن شهدت ارتفاعات غير طبيعية ومفاجئة، لترتفع في خلال شهر من 76 جنيهًا سعر كيلو الدواجن إلى 91 جنيهًا في المزرعة.

الدكتور عبد العزيز السيد

تأثير ارتفاع سعر الكتكوت على منتجات الثروة الداجنة

وأضاف «السيد» لـ «كلمتك» أن أيضًا سعر الكتكوت ارتفع إلى 50 جنيها، والكتكوت الأهالي الذي كان يباع بـ 26 جنيهًا وصل لـ 40 جنيهًا، وارتفاع الكتكوت يعطى حافزًا أو شعورًا للمنتجن بأن هناك ارتفاعات كبيرة مقبلة في سعر منتجات الثروة الداجنة.

سعر الكتكوت

المنتجون رفعوا سعر الكتكوت دون وجود أي أسباب جوهرية

وتابع: إن المنتجين رفعوا أسعار الكتكوت على الرغم من عدم وجود أي أسباب جوهرية تؤدي إلى هذا الارتفاع، إلا زيادة طلبات الشراء، أي أن سعر منتجات الثروة الداجنة تدور في دائرة العرض والطلب وهو الأمر الذي يزيد من حالة عدم استقرار الأسعار، حيث يتجدد مع كل ارتفاع كبير في منتج من منتجات الثروة الداجنة السؤال بشأن متى سيحدث الانضباط في السعر؟ لتكون الإجابة أن ضبط الأسواق لن يتم إلا بحدوث انضباط في التسعيرة مبني على تكلفة المنتج.

اسعار الدواجن

زيادة في طلبات الشراء مع الاستعداد لشهر رمضان

وأشار إلى أن سعر منتجات الثروة الداجنة ارتفعت متأثرة حاليًا بآليات العرض والطلب، حيث تشهد زيادة في الطلبات استعدادًا لشهر رمضان، وعليه ارتفع سعر الكتكوت بالرغم من ثبات أسعار الأعلاف، وهو الأمر الجيد حتى الآن وإلا كانت أسعار الدواجن والبيض شهدت ارتفاعات مضاعفة، لكن استقرار سعر العلف حال دون حدوث ذلك.

اسعار الدواجن

ارتفاع تكلفة التدفئة ساهم في زيادة سعر الدواجن 5 جنيهات

وأوضح أن هناك عوامل مؤثرة في رفع سعر تكلفة المنتجات في القطاع على رأسها انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس ليلًا، إذا ارتفعت تكلفة تدفئة الطيور في فصل الشتاء، إذ خلال الفترة الحالية ربما تأثر تكلفة التدفئة في زيادة سعر الدواجن نحو 5 جنيهات.

أسعار الدواجن

زيادة معدلات النفوق مع اشتداد البرودة في فصل الشتاء

واستطرد قائلًا: إن في فصل الشتاء ومع اشتداد البرودة تزيد معدلات النفوق، ودائمًا ما ننصح المربين الذين تظهر لديهم مشكلات وبائية بالتواصل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث يوجد الإدارة المركزية للوقاية، حتى نستطيع مواجهة وتحجيم المرض، فحاليًا لا يوجد خوف مع وجود التحصينات الملائمة.

سعر الكتكوت

الوضع الحالي ينذر باستمرار ارتفاع أسعار الدواجن خلال شهر رمضان

وحذر السيد من مواصلة ارتفاع أسعار الدواجن بالتزامن مع شهر رمضان، إذ إن الوضع الحالي ينذر بارتفاع سعر الدواجن لـ 100 و105 جنيهات، وهو الأمر الذي يلزم التحرك السريع والعمل على ضبط الأسعار لمواجهة أي ارتفاعات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن طلبات الشراء على الدواجن ترتفع في شهر رمضان نحو 25 %.

أسعار البيض في الأسواق

ارتفاع أسعار البيض في الأسواق

وعن أسعار البيض في الأسواق؛ قال الدكتور عبدالعزيز السيد، أن أسعار البيض أيضًا شهدت ارتفاعات في الأسواق، ليصل سعر كرتونة البيض في المزرعة إلى 157 جنيهًا، دون وجود سبب رئيسي.

أسعار البيض في الأسواق

مطالبة المنتجين توضيح السبب في ارتفاع سعر البيض

وحذر «السيد» من مواصلة الارتفاعات في سعر البيض، مطالبًا المنتجين بتوضيح أسباب الارتفاع في أسعار البيض، خاصة وأن البيض سلعة استهلاك يومي ومن المهم عمل انضباط لتسعيرته.

أسعار البيض في الأسواق

ضبط السوق ضرورة حتى لا ترتفع أسعار الدواجن والبيض في رمضان

وقال «السيد»: نتمنى أن يحدث انضباط في السوق خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة طلبات الشراء استعدادًا لشهر رمضان، حتى لا يحدث ارتفاعات كبيرة في أسعار الدواجن والبيض خلال الشهر الكريم.

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