صناعات الطباعة تشارك في الملتقى السنوي للصناعة لمساندة الشركات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 11:52 صباحاً - أعلنت غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات برئاسة المهندس نديم إلياس، عن مشاركتها بالنسخة الثالثة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من الاثنين 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وأكد المهندس نديم إلياس، أن مشاركة الغرفة بجناح كبير، وذلك بهدف التواجد في أحد أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع الصناعة، وبهدف التواصل مع الشركات الأعضاء في الغرفة واستعراض أهم الخدمات المقدمة من الغرفة.

المعرض يعتبر فرصة جيدة لتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات الأعضاء وزوار المعرض من الدول الأجنبية

وأكد المهندس نديم إلياس رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، أن المعرض يعتبر فرصة جيدة لتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات الأعضاء وزوار المعرض من الدول الأجنبية، حيث يتحمل المعرض الدولي للصناعة تكاليف استقدام مشترين وشركات أجنبية لزيارة المعرض مما يمهد الطريق أمام شركات الطباعة للتعرف على المشترين والمستثمرين الأجانب.

مشاركة ممثلي الشركات بقطاع التغليف والطباعة في اللقاءات الثنائية B2B المرتقبة مع الزوار من الدول المختلفة

وأشار إلى مشاركة ممثلي الشركات بقطاع التغليف والطباعة في اللقاءات الثنائية B2B المرتقبة مع الزوار من الدول المختلفة من أجل التوصل إلى توافقات مشتركة في عدد من الملفات لعل أبرزها زيادة الصادرات والتعاون الصناعي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة والوقوف على مستجدات الصناعة وعرض أفضل ما توصل إليه القطاع الصناعي في التعبئة والتغليف والورق وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

المعرض يعد من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية

وأوضح "إلياس" أن المعرض يعد من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، وجاءت نسخته الأولى في أكتوبر 2022، احتفالا بمرور 100 عام على إنشاء اتحاد الصناعات المصرية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية

ويهدف المؤتمر لدعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والعربية والأفريقية والأورومتوسطية والدولية، للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والمستهدفة في مصر.

التمكين الاقتصادي وبناء مجمعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويستهدف الملتقي السنوي لاتحاد الصناعات التمكين الاقتصادي وبناء مجمعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للمرأة المصرية في الريف ومصنعين جدد من الشباب على مستوى الجمهورية، وكذلك يستهدف تطوير التعليم الفني والتدريب المهني ومواكبة خطة الصناعة للدولة المصرية من خلال الاستفادة المثلى من ما لدينا من الإمكانيات

كامل الوزير يلتقي اليوم المستثمرين الصناعيين بالمنوفية

وجاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري.

وأعلنت وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة المنوفية بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس

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