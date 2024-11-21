الاستثمار: المشاركة في المعارض الدولية تساهم في دعم الصادرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 08:06 مساءً - أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية المشاركة في المعارض الدولية، لافتا إلى أن هذه الفعاليات في دعم الصادرات وتعزيز الحضور المصري عالميًا.

وأشاد بأداء الجناح المصري في معرض تنزانيا العام الماضي، الذي حاز على جائزة "أفضل جناح"، مشددًا على ضرورة استمرار هذا الزخم.

سياسات الدولة تهدف للتيسير على المستثمرين

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس حسن الخطيب، اليوم الخميس، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.



وأوضح الخطيب أنه يتم العمل حاليًا على مراجعة القرارات التي حدّت من المشاركة في بعض المعارض الدولية، خاصة أن العديد من الدول الإفريقية، مثل الجزائر، تفتقر إلى معارض متخصصة، مما يجعل المشاركة المصرية في هذه الأسواق فرصة هامة لتعزيز التواجد التجاري.

مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية

التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد

وأضاف أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.

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