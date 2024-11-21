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الصناعة تدعو المصنعين والمستوردين للمشاركة في المعرض الدولي للصناعات - أخبار كلمتك

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الصناعة تدعو المصنعين والمستوردين للمشاركة في المعرض الدولي للصناعات - أخبار كلمتك

الصناعة تدعو المصنعين والمستوردين للمشاركة في المعرض الدولي للصناعات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:45 صباحاً -  دعت وزارة الصناعة كافة المصنعين والموردين المحليين للمشاركة بالمعرض السلبي الذي يشمل عرضا لتصنيع مستلزمات الإنتاج التي لا يتم إنتاجها محليًا لتلبية احتياجات السوق المحلية في مختلف الصناعات وتقليل الواردات، والمقرر إقامته بجناح الوزارة بالمعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE في نسخته الثالثة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة من 25-27 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

 

تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي

 وجاء ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بقطاع الصناعة في مصر وتحويل مصر مركز صناعي إقليمي والعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر واتخاذ خطوات جادة لتوفير وتصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا بالتعاون مع القطاع الخاص.

 

كامل الوزير: نسعى لتوفير العملة الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلي 

 وأكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الهدف من هذا المعرض السلبي هو استعراض الوزارة لمستلزمات الإنتاج التي لا يتم إنتاجها محليًا ويتم استيرادها من الخارج، وذلك بحضور المصنعين والموردين المحليين بغرض التنسيق والتعاون بينهما لكي يتم إنتاجها محليًا لتوفير العملة الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة تنافسية  المنتجات المصرية لتصبح قادرة على المنافسة أمام المنتجات الأجنبية، خاصة مع قيام بعض المصنعين باستيراد مستلزمات وقطع الغيار لعدم علمه بوجود مورد محلي بإمكانه تصنيع هذه المستلزمات بنفس جودة ومواصفات المستورد.

 

وأشار  إلى أن المعرض سيضم أيضًا قطع الغيار الأكثر استيرادًا في نطاق الوزارات والجهات الحكومية ليتسنى للموردين المحليين دراسة إمكانية تصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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