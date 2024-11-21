صندوق النقد: البنك المركزي أكد التزامه بالحفاظ على مرونة سعر الصرف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:24 صباحاً - صندوق النقد الدولي، كشف صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، أن البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

اختتام بعثة صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء زيارتها لمصر

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، زيارتها لمصر لإجراء المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد بحسب العين الإخبارية.

المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

والمراجعة هي الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، تمهيدا لصرف دفعة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار، كما يخضع هذا الصرف لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان، إن السلطات المصرية نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مثل توحيد سعر الصرف منذ مارس، الذي قضى على تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويسر الواردات.

المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة

وقالت المؤسسة المالية الدولية، إن المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة.

وأوضح الصندوق، أن السلطات المصرية وخبراء الصندوق أحرزوا تقدما كبيرا في المناقشات حول السياسة، بهدف استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القروض.

لقاءات مكثفة بين بعثة الصندوق والمجموعة الوزارية

وتشهد المراجعة الحالية لقاءات مكثفة بين بعثة صندوق النقد الدولي ومسؤولين في المجموعة الوزارية الاقتصادية، وتتناول هذه اللقاءات مناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى استعراض مستهدفات برنامج التمويل بقيمة 8 مليارات دولار.

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