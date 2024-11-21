صندوق النقد يعلن موعد صرف 1.3 مليار دولار لمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:57 صباحاً - صندوق النقد الدولي، اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء، زيارتها لمصر لإجراء المراجعة الرابعة في إطار تسهيل المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، تمهيدا لصرف دفعة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار.

صرف شريحة مالية جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار

وأعلن الصندوق الانتهاء من المراجعة وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق وصرف شريحة مالية جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار عقب انتهاء المجلس من المراجعة الحالية.



وتزور القاهرة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، على رأس وفد رفيع المستوى من المؤسسة الدولية، للاطلاع على مؤشرات الاقتصاد المصري والوضع الاقتصادي الراهن في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.

الإشادة بقدرة مصر على مواجهة الظروف الصعبة

وأشادت جورجييفا قبل بدء المراجعة بقدرة مصر على مواجهة الظروف الصعبة، قائلة: "أحيي مصر على قوتها في مواجهة الظروف الصعبة، والمصريين سيرون فوائد برنامج الإصلاح في صورة اقتصاد أكثر ديناميكية ورخاء".

تأثيرات التوترات الإقليمية في الاقتصاد المصري

وخلال تصريحات صحفية، في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أوضحت جورجييفا أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة حرب غزة، أثرت بشكل كبير في الاقتصاد المصري، حيث خسرت مصر 70% من إيرادات قناة السويس نتيجة لهذه الأحداث.



وأشارت كذلك إلى أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات في غزة والسودان، ومستضيفةً نحو 9 ملايين مواطن من الدول التي تشهد صراعات في المنطقة.

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