اصابة قيادي كبير اثر محاولة اغتيال جديدة في صنعاء - أخبار كلمتك

اصابة قيادي كبير اثر محاولة اغتيال جديدة في صنعاء - أخبار كلمتك

توتر اثر منع أعضاء هيئة التدريس من دخول قسم الطالبات بسبب ملابس غير لائقة في صنعاء - أخبار كلمتك

توتر اثر منع أعضاء هيئة التدريس من دخول قسم الطالبات بسبب ملابس غير لائقة في صنعاء - أخبار كلمتك

الأعلى للإعلام يطالب بإجراءات صارمة لمواجهة الكتائب الإلكترونية - أخبار كلمتك

الأعلى للإعلام يطالب بإجراءات صارمة لمواجهة الكتائب الإلكترونية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة «ملك جمال الأردن» أيمن العلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة «ملك جمال الأردن» أيمن العلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «العتاولة» للسقا و«فهد البطل» للعوضي.. تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «العتاولة» للسقا و«فهد البطل» للعوضي.. تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:58 - مشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا بث مباشر في تصفيات كأس أمم إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:58 - مشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا بث مباشر في تصفيات كأس أمم إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

يعرض قريبا، نتفليكس تروج لمسلسل موعد مع الماضي - أخبار كلمتك

يعرض قريبا، نتفليكس تروج لمسلسل موعد مع الماضي - أخبار كلمتك

الزمالك ينعى محمد شوقي لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

الزمالك ينعى محمد شوقي لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

مدرب الأرجنتين: موقف بيرو يزيد صعوبة مباراة الغد في تصفيات المونديال - أخبار كلمتك

مدرب الأرجنتين: موقف بيرو يزيد صعوبة مباراة الغد في تصفيات المونديال - أخبار كلمتك

بعد مرور ألف يوم على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، زيلينسكى يؤكد أن 2025 سيحسم من سينتصر - أخبار كلمتك

بعد مرور ألف يوم على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، زيلينسكى يؤكد أن 2025 سيحسم من سينتصر - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

رئيس قطاع التحول الرقمي بـ هواوي: شبكات الجيل الخامس نقلة نوعية في الاتصالات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس قطاع التحول الرقمي بـ هواوي: شبكات الجيل الخامس نقلة نوعية في الاتصالات - أخبار كلمتك

رئيس قطاع التحول الرقمي بـ هواوي: شبكات الجيل الخامس نقلة نوعية في الاتصالات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:33 مساءً -  أكد المهندس مدحت محمود، رئيس قطاع التحول الرقمي والخدمات العامة بشركة هواوي شمال أفريقيا، أن شبكات الجيل الخامس تمثل نقلة نوعية في قطاع الاتصالات،  مضيفا “نتوقع أن يكون لهذه الشبكات تأثير كبير ليس فقط في مجال الاتصالات، بل أيضًا في مجالات الصحة، الصناعة، والنقل، مما سيؤدي إلى طفرة في تكنولوجيا المعلومات”.

 

تحليل استهلاك الكهرباء

 جاء ذلك خلال جلسة نقاشية على هامش معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (Cairo ICT 2024).

وأشار إلى العمل على  مشاريع مبتكرة مع شركة الكهرباء لتحليل استهلاك الطاقة غير المعتاد، حيث تعمل الكابلات الضوئية بالتكامل مع تقنيات الاتصالات والذكاء الاصطناعي لتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.

 

وتابع: فلسفة العمل ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تدفعنا لتحقيق أهدافنا في المنطقة، المحور الأول  هو إدخال التقنيات الحديثة إلى السوق المصري بما يتماشى مع احتياجات السوق والمتطلبات التكنولوجية المستقبلية، أما المحور الثاني يركز على الاستخدامات التقنية من عدة جوانب اقتصادية واجتماعية وبيئية. 


تنمية العنصر البشري

 وأردف أن المحور الثالث يركز على تنمية العنصر البشري، من خلال تدريب الكوادر الوطنية على استخدام التقنيات الحديثة،  مشيرا إلى "وجود  10 برامج وأكثر من 100 أكاديمية بالتعاون مع الجهات الحكومية والجامعات، مما يمكن من تخريج دفعات مؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة ومتطلبات سوق العمل في المنطقة. وحتى الآن، خرّجنا أكثر من 35 ألف متدرب، وحصل 15 ألفًا منهم على شهادات معتمدة وفيما يخص "هواوي أكاديمي" فمن خلال أكثر من 100 أكاديمية موزعة على الجامعات والجهات الحكومية، نوفر لطلابنا فرصًا للتدريب والحصول على شهادات معتمدة، مما يسهم في تسهيل دخولهم إلى سوق العمل سواء في القطاع العام أو الخاص".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

خبراء يصدرون توصيات لتعزيز مستقبل دعم مبادرة الهيدروجين الأخضر في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق