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"جولدمان ساكس" يتوقع ارتفاع سعر أونصة الذهب لـ 3000 دولار - أخبار كلمتك

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"جولدمان ساكس" يتوقع ارتفاع سعر أونصة الذهب لـ 3000 دولار - أخبار كلمتك

"جولدمان ساكس" يتوقع ارتفاع سعر أونصة الذهب لـ 3000 دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:19 مساءً - توقع بنك "جولدمان ساكس" ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوياتٍ قياسيةٍ جديدة في العام المقبل، بدعم من إقبال البنوك المركزية على المعدن الأصفر، وفي ظل توقعات باستمرار خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وأدرج البنك الأمريكي، الذهب كواحدٍ من أفضل أنواع السلع للاستثمار في عام 2025، متوقعا أن تمتد مكاسب هذا المعدن خلال رئاسة دونالد ترامب.

توقعات بوصول الذهب الي 3000 دولار 

 

وشجع "جولدمان ساكس" المستثمرين لشراء الذهب، متوقعا وصول الأسعار إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول ديسمبر 2025.

يذكر أن أسعار الذهب عاودت الارتفاع بعد أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2021، لتتداول قرب مستويات 2600 دولار للأونصة.

فوز ترامب بالانتخابات الامريكية 

شهدت الأسواق تحولًا ملحوظًا في توجهاتها عقب فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إذ أثار هذا الفوز توقعات بمرحلة جديدة من التشدد في السياسة النقدية، إلى جانب انحسار المخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية. 

ودفع هذا التحول الأسواق نحو الأصول عالية المخاطر وأعاد ترتيب خريطة الاستثمارات، وكان المعدن الأصفر من أبرز المتأثرين بهذه التغيرات، إذ هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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