مميزات بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 08:42 صباحاً - يقدم البنك الزراعي خدمات عديدة للعملاء ومنها خدمات بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية.

وتشمل قائمة المميزات في بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية ما يلي:

ربط البطاقة بالحسابات المفتوحة في كافة فروع المعاملات الإسلامية.

السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي ATM.

إمكانية السحب أو الإيداع من خلال ماكينات نقاط البيع POS.

استخدام البطاقة في التسوق عبر الإنترنت.

بطاقة لا تلامسية تتيح لك التسوق بسهولة وأمان.

البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيًّا.

تصدر البطاقات للعملاء من سن 21 عامًا.

خدمة عملاء على مدار 24 ساعة يوميًّا.

إمكانية إصدار بطاقة بدل فاقد/ تالف من كافة الفروع.

كشف حساب مختصر مجانًا من ماكينات الـ ATM الخاصة بالبنك.

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