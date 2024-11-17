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مميزات بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

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مميزات بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

مميزات بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 08:42 صباحاً - يقدم البنك الزراعي خدمات عديدة للعملاء ومنها خدمات بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية.

 

وتشمل قائمة المميزات في بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية ما يلي:

ربط البطاقة بالحسابات المفتوحة في كافة فروع المعاملات الإسلامية.

السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي ATM.

إمكانية السحب أو الإيداع من خلال ماكينات نقاط البيع POS.

استخدام البطاقة في التسوق عبر الإنترنت.

بطاقة لا تلامسية تتيح لك التسوق بسهولة وأمان.

البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيًّا.

تصدر البطاقات للعملاء من سن 21 عامًا.

خدمة عملاء على مدار 24 ساعة يوميًّا.

إمكانية إصدار بطاقة بدل فاقد/ تالف من كافة الفروع.

كشف حساب مختصر مجانًا من ماكينات الـ ATM الخاصة بالبنك.

نقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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