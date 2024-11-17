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خبير سيارات: قرارات الجمارك بشان قطع الغيار تصب في مصلحة وسلامة المواطن - أخبار كلمتك

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خبير سيارات: قرارات الجمارك بشان قطع الغيار تصب في مصلحة وسلامة المواطن - أخبار كلمتك

خبير سيارات: قرارات الجمارك بشان قطع الغيار تصب في مصلحة وسلامة المواطن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:09 صباحاً - السبت 16/نوفمبر/2024 - 11:59 م 11/16/2024 11:59:41 PM

قطع الغيار
قطع الغيار

قال تامر حنفي، خبير السيارات، إن السوق المصري يعاني من أزمة نقص في قطع الغيار الأصلية وإنتشار المغشوش بشكل واضح في بعض المتاجر، بالإضافة إلى  لجوء بعض  أصحاب ورش صيانة السيارات، لاستخدام ماركات من قطع الغيار تختلف  مع ماركات السيارات لسد العجز وصيانة الأعطال التي  أوقفت السيارة عن التشغيل.

استيراد قطع غيار السيارات من بلد المنشأ 

وأوضح حنفي في تصريح خاص، أنه سرعان ما تدخلت مصلحة الجمارك واعلنت لما يستورد للاتجار من اجزاء وقطع غيار السيارات عدا اجزاء الابدان أن يكون مشحون من بلد المنشأ أو من المراكز الرئيسية للشركات المنتجة أو فروعها او مراكز التوزيع المملوكة لهذه الشركات أو المعتمدة منها، أو من الشركات صاحبة العلامات التجارية أو الماركات التجارية،  وذلك يصب في مصلحة المواطن المصري، والحفاظ على سلامته ولم يقتصر ذلك الأمر أيضًا علي قطع الغيار، سابقه السيارات وضرورة فحص جميع السيارات  المشاركة في مبادرة المصريين من الخارج.

 

وتابع خبير السيارات، أن  هناك العديد من المشكلات أيضًا حول سيارات مبادرة المصريين من الخارج  بعد ظهور عيوب في محرك  وأعطال كثيرة تحدث على الطرق العامة، اكتشف بعد الفحص  بأن السيارة تحمل العديد من المشكلات الفنية تعرض حياة السائق للخطر،  لذا أمرت مصلحة الجمارك بفحص السيارات وفي حالة تناسبها مع المعايير الفنية المعتادة يتم دخولها مصر، وفي حاله مخالفة الأمر تعود لمواطنها أو تترك وتستخدم بدائل لقطع الغيار. 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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