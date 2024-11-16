مزايا بطاقة ميزة في بنك القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 04:45 مساءً - كشف بنك القاهرة عن خدمات متنوعة للعملاء، ومنها بطاقة ميزة المدفوعة مقدما بدون اسم.

وتشمل خصائص البطاقة من بنك القاهرة ما يلي:

-تصدر البطاقة بدون طباعة اسم العميل على البطاقة وتصدر بالشريحة الذكية.

- صلاحية حتى ٣ سنوات منذ إصدارھا.

- يتم طباعة البطاقة أولا وتتوافر بالفرع، ويتم بيعھا للعميل فور استيفاءه المستندات المطلوبة، ثم تسجيل بيانات العميل على النظام لتنشيطھا.

( ٥٠٧٨٠٣١٥9 ) BIN –الرقم التعريفى الخاص بالبطاقة هو

- تصدر للأشخاص الطبيعيين ابتداءً من سن ١٦ سنة ويمكن للوالد/ الوالدة شراء بطاقات للأبناء القصر بدءا من ١٠ سنوات، وذلك من أي فرع من فروع بنك القاھرة.

كافة بطاقات ميزة تعمل على مواقع الإنترنت التى تقبل ميزة داخل مصر والمتواجد بها اللوجو الخاص ببطاقة ميزة مع إتاحة خدمة الكود الأمن، حيث يتم إرسال رسالة نصية إلى هاتفك المحمول المسجل على النظام تحتوى على كود يتم إدخاله فى المعاملة حتى تتم.

- يلزم لإتمام التغذية أن تكون البطاقة منشطة.

- الحد الأقصى لرصيد البطاقة 200.000 جنيه مصري وفقًا للمعايير الموضوعة حاليًا.

- يمكن للعميل إعادة تغذية البطاقة حتى الحد الأقصى المذكور أعلاه.

- عدد مرات التغذية في اليوم 20 مرة وفي الشھر 100مرة.

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