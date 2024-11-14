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سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق - أخبار كلمتك

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سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق - أخبار كلمتك

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:08 مساءً - يتطلع الكثير من المستهلكين لمعرفة سعر كيلو السكر بالمحال التجارية والأسواق، نظرًا لكون السكر من المواد الأساسية التي تخضع لتقلبات واضحة في الأسواق.

أسعار السكر اليوم  الخميس 

استقر سعر كيلو السكر المعبأ، اليوم عند 35.50 جنيه.

 

سعر السكر التموينى 

يبلغ سعر كيلو السكر المخصص للمواد التموينية نحو 12.6 جنيه.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الإدارة المركزية لشؤون الرقابة الإدارة العامة، للرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، قرارًا بوقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية، بواقع 2 كجم على كل بطاقة تموينية.جاء ذلك من خلال قرار وزاري تم توزيعه على المديريات التموينية للبدالين التموينيين وفروع شركات الجملة.

 

تعرف على حجم إنتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

وقف صرف السكر الحر الإضافي للمواطنين على البطاقات التموينية

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت منشورًا دوريًا لمديرياتها في المحافظات، بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بداية من سبتمبر 2024.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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