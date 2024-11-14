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90 دقيقة بورصة، المؤشرات ترتفع بشكل جماعي - أخبار كلمتك

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90 دقيقة بورصة، المؤشرات ترتفع بشكل جماعي - أخبار كلمتك

90 دقيقة بورصة، المؤشرات ترتفع بشكل جماعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:08 مساءً - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بعد مرور 90 دقيقة منذ بدء تعاملات اليوم الخميس.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% عند مستوى 31511 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.20% عند مستوى 39035 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% عند مستوى 13796 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% عند مستوى 8900 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% عند مستوى 11610 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.60% عند مستوى 3302 نقطة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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