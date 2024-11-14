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سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:56 صباحاً - سعر الجنيه الإسترليني، استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024 في  البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات.

 

الجنيه الإسترليني - كلمتك 
الجنيه الإسترليني - كلمتك 

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

62.81  جنيه للشراء.

62.99  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

62.47 جنيه للشراء.

62.80 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

62.47 جنيه للشراء.

62.80 جنيه للبيع.

 

الجنيه الإسترليني - كلمتك 
الجنيه الإسترليني - كلمتك 

 

 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

62.45 جنيه للشراء.

62.81 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي CIB 

62.48 جنيه للشراء.

62.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي إجريكول

62.44 جنيه للشراء.

62.78 جنيه للبيع.

ماذا تعرف عن الجنيه الإسترليني؟

الاسم الرسمي لتلك العملة هو الجنيه الإسترليني Pound Sterling ويستخدم بشكل أساسي في السياقات الرسمية، وكذلك عند التمييز بين عملة المملكة المتحدة عن باقي العملات الأخرى التي تحمل نفس الاسم أما بالشكل العام فيطلق عليه مصطلح الباوند.

 

الجنيه الإسترليني - كلمتك 
الجنيه الإسترليني - كلمتك 

 

ثالث أكبر احتياطي العملة في العالم 

كما يعتبر الإسترليني ثالث أكبر احتياطي عملة في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو، وهو رابع العملات الأكثر تداولًا في سوق الصرف المسمى الفوركس بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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