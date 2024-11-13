بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” ترتفع نحو 26.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” ترتفع نحو 26.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” ترتفع نحو 26.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:45 مساءً - ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق، ارتفاعًا ملحوظًا، تراوحت الارتفاعات ما بين 11.5 جنيه و26.5 جنيه؛ وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار اللحوم الحمراء البتلو الصافي في محال الجزارة، فضلًا عن سعر لحوم البتلو بالعظم اليوم في السوق، في السطور الآتية:

<span style=
أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة ارتفاعًا بـ 11.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 426.3 جنيه في الأسواق.

وتراوح سعر اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم  بين أقل سعر لها بلغ نحو 330 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

<span style=
أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع سعر كيلو لحوم “البتلو” بالعظم في الأسواق

 فيما ارتفعت أسعار لحوم البتلو بالعظم بنحو 26.5 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

  • بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 411.8 جنيهًا.
  • سجلت اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 240 جنيهًا في أسواق المحافظات.
  • سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.
txt

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

txt

كيلو الصافي يرتفع 3 جنيهات، تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق