الإحصاء: 574 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وماليزيا خلال 9 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 03:55 مساءً - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرًا يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا حيث كشفت البيانات عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر وماليزيا إلى 574 مليون دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 626 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

حجم الصادرات المصرية إلى ماليزيا

وسجلت حجم الصادرات المصرية إلى ماليزيا 68 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 76 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

بلغت حجم الواردات المصرية من ماليزيا 506 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 550 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

ويأتي هذا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا ورفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وتزامنًا مع العيد الـ 65 لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وماليزيا ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ماليزيا خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024

1. خضروات وفواكه بقيمة 30 مليون دولار.

2. فوسفات كالسيوم طبيعي مطحونة 17 مليون دولار.

3. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 7 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 3 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من ماليزيا خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024

1. شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 321 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 40 مليون دولار.

3. مطاط ومصنوعاته بقيمة 37 مليون دولار.

4. منتجات كيماوية عضوية 20 مليون دولار.

5. كاكاو ومحضراته بقيمة 16 مليون دولار .

قيمة الاستثمارات الماليزية في مصر

وسجلت قيمة الاستثمارات الماليزية في مصر 24 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 5.1 مليون دولار خلال العام المالى 2021 /2022، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في ماليزيا 198.9 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 180.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021 /2022

قيمة تحويلات المصريين العاملين بماليزيا

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بماليزيا 6.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الماليزيين العاملين في مصر 2.3 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 2.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.

وسجل عدد سكان مصر 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان ماليزيا 35.7 مليون نسمة لنفس الفترة.

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة ماليزيا طبقــًا لتقـديـرات البعثة 5000 مصري حتى نهاية عام 2023.

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