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خبير: وصول ترامب لرئاسة أمريكا صدمة لأوروبا ومكاسب اقتصادية لآخرين - أخبار كلمتك

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خبير: وصول ترامب لرئاسة أمريكا صدمة لأوروبا ومكاسب اقتصادية لآخرين - أخبار كلمتك

خبير: وصول ترامب لرئاسة أمريكا صدمة لأوروبا ومكاسب اقتصادية لآخرين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 03:51 مساءً - ترامب والاقتصاد، قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادى لــ “كلمتك”: إن فوز ترامب سوف يعمل على انتعاش العملات المشفرة، مثل البيتكوين وغيرها لأن ترامب وعد بتحويل أمريكا لعاصمة العملات المشفرة بالعالم، ولذلك ارتفعت عملة البيتكوين الأسبوع الماضي بعد فوزه، مضيفًا أن التعريفات الجمركية التي وعد بأن يفرضها ترامب قد تحدث ضغوط تضخمية ما يدفع المستثمرين إلى الملاذ الآمن مثل الذهب، إلا أن مقترحات ووعود ترامب ستدعم وتعزز من الدولار نتيجة تقليل الإنفاق على السلع المستوردة، كما أن سياسة ترامب نحو إنهاء الصراعات بالشرق الأوسط له تأثير إيجابي على اقتصادات دول الشرق الأوسط.

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ترامب - كلمتك 
ترامب، كلمتك 

 

سياسات ترامب الجديدة

تابع غراب، أن فوز ترامب يجعل التأثيرات السلبية الاقتصادية على دول الاتحاد الأوروبي الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية قد تستمر، خاصة أن ترامب قد يتبع نفسه سياساته السابقة مع أوروبا بالضغط عليها مثل عقد اتفاقيات تجارية تفيد الاقتصاد الأمريكي، إضافة لفرض رسوم جمركية على صادرات الدول الأوروبية لأمريكا وتقليل مكاسب الشركات الأوروبية؛ ما يقلل من حجم صادراتها، لكن دول الاتحاد الأوروبي تسعى لأن يكون لها مسار تجاري واقتصادي مستقلًا عن أمريكا، وقد يجعلها تبحث عن بديل لأمريكا لاستيراد الطاقة منه.

 

اشرف غراب - كلمتك 
أشرف غراب، كلمتك 

مخاطر تهدد الاقتصاد العالمى 

ولفت غراب إلى أن محافظ البنك المركزي الفرنسي رأى في بيان له أن فوز ترامب برئاسة أمريكا يزيد من المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، وذلك لأنه تعهد برفع الرسوم الجمركية على الواردات، وهذا يسهم في ارتفاع معدل التضخم وانخفاض معدل النحو في جميع أنحاء العالم وزيادة حالة عدم اليقين ما يمثل خطرًا على أوروبا.


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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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