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انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم البتلو بالأسواق - أخبار كلمتك

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انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم البتلو بالأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم البتلو بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 12:56 مساءً -  سجلت  أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق، انخفاضا ملحوظًا بلغ 8 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار اللحوم الحمراء البتلو الصافي في محال الجزارة، فضلًا عن سعر لحوم البتلو بالعظم اليوم في السوق، في السطور الآتية:

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أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة انخفاضا يقدر بـ 8 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 404.8 جنيه في الأسواق.

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أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، كلمتك

وتراوح سعر  اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم  بين أقل سعر لها بلغ نحو 330 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

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أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض سعر كيلو لحوم “البتلو” بالعظم في الأسواق

 فيما انخفضت أسعار لحوم البتلو بالعظم بنحو 8 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

  • بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 380 جنيهًا.
  • سجلت اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 240 جنيهًا في أسواق المحافظات.
  • سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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