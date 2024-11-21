كولر يجتمع مع جهازه المعاون استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

كولر يجتمع مع جهازه المعاون استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

جامعة حلوان تعلن الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية - أخبار كلمتك

جامعة حلوان تعلن الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم - أخبار كلمتك

مدبولي خلال تفقده جامعة الوادي الجديد: اهتمام غير مسبوق بالتعليم العالي في مصر (صور) - أخبار كلمتك

مدبولي خلال تفقده جامعة الوادي الجديد: اهتمام غير مسبوق بالتعليم العالي في مصر (صور) - أخبار كلمتك

حسم مصير سعر الفائدة باجتماع المركزي المصري اليوم الخميس - أخبار كلمتك

حسم مصير سعر الفائدة باجتماع المركزي المصري اليوم الخميس - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يتحدث عن الحرب ويلتقي بهذا المسؤول الرفيع - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يتحدث عن الحرب ويلتقي بهذا المسؤول الرفيع - أخبار كلمتك

يحدث الآن .. أجواء ضبابية شرق أبين - أخبار كلمتك

يحدث الآن .. أجواء ضبابية شرق أبين - أخبار كلمتك

بميزانية 7.9 مليون دولار.. كوريا تعزز نظام المشتريات العامة الإلكتروني في مصر - أخبار كلمتك

بميزانية 7.9 مليون دولار.. كوريا تعزز نظام المشتريات العامة الإلكتروني في مصر - أخبار كلمتك

"العلاقات الثنائية بين الكويت والأردن" ندوة بمعرض الكويت الدولي 47 - أخبار كلمتك

"العلاقات الثنائية بين الكويت والأردن" ندوة بمعرض الكويت الدولي 47 - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في بداية تداولات جلسة اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024.

 

<span style=
التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة ايجابيه، حيث شهد ارتفاعا عند المستوى 30.754 نقطة بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 32000 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 35000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي. 

 

مؤشر البورصة المصرية الرئيسي  واصل موجة جنى الأرباح الأخيرة، الأمر الذى أدى إلى إغلاق المؤشر تعاملاته عند مستوى الــ 31.433 نقطة.

وبالتالى يرجح استئناف التراجع الأخير فى السوق لاختبار منطقة الدعم الرئيسية والهمه الكامنة بين الــ 31200 – 31000 نقطة، المنطقه التى من المفترض ظهور القوة الشرائية عندها بشكل عنيف وتمكنها من إيقاف موجة جني الأرباح تلك، مما يمهد الطريق فى أن يشهد السوق ارتدادا على المدى القريب "الأجل القصير جدا".

 

في الوقت الراهن، ننصح المستثمرين الذين لديهم مراكز استثمارية كبيرة، في السوق باتخاذ بعض الإجراءات الدفاعية عن طريق جني جزئي للأرباح وانتظار الانخفاض القادم في السوق لاصطياد فرص استثمارية جديدة بينما ننصح المستثمرين الذين قد قاموا بالفعل ببيع مراكزهم بالتحلي بالصبر وانتظار إشارة جديدة حيث يمثل مستوى الدعم الكامن عند الـ 31,000 نقطة حد الإيقاف الوقائي  بينما يعد الكسر الواضح أدنى من مستوى الدعم الكامن عند الـ شراء 30,650 نقطة هو حد إيقاف الخسائر للمراكز الاستثمارية قصيرة الأجل.

 

 

<span style=
التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

 

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر السبعيني جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعًا عند مستوى 8.383 نقطة، بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 9000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 9000 و9500 و10000 نقطة من منظور قصير الأجل. 

المؤشر السبعيني اختتم جلسات الأسبوع على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعًا عند مستوى 8377 نقطة، بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 9000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 9000 و9500 و10000 نقطة من منظور قصير الأجل. 

من المرجح أن يشهد السوق تراجعًا آخر صوب منطقة الدعم الكامنة عند الـ 8,250 - 8,120 نقطة قبل حدوث أي محاولة للارتداد.

وفي هذا الصدد، ولإلغاء السيناريو السلبي فإننا بحاجة لظهور القوة الشرائية وتمكنها من إيقاف التراجعات الأخيرة ودفع المؤشر بالارتداد من مستويات السوق الحالية مستهدفًا مستوى المقاومة الكامن عند الـ 8,400 نقطة مرة أخرى ومن الجدير بالذكر، أن المنطقة الأخيرة تمثل أيضًا مستهدفا استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القريب “الأجل القصير جدًا”، مشيرة إلى أننا سوف نتبع وجهة نظر فنية متحفظة طالما ظل التداول أدنى من مستوى المقاومة الكامن عند الـ 8,400 نقطة حتى يتم الاختراق الواضح أعلى من المستوى الأخير.

حركة اسعار اليوم - كلمتك 
حركة أسعار اليوم - كلمتك 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الصناعة تدعو المصنعين والمستوردين للمشاركة في المعرض الدولي للصناعات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق