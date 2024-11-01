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مواعيد 2500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لصرف المعاشات - أخبار كلمتك

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مواعيد 2500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لصرف المعاشات - أخبار كلمتك

مواعيد 2500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لصرف المعاشات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 12:40 مساءً - الجمعة 01/نوفمبر/2024 - 12:30 م 11/1/2024 12:30:01 PM

مكتب بريد، كلمتك
مكتب بريد، كلمتك

 يبحث الكثير من المستخدمين عن المواعيد التي حددتها هيئة البريد لتسهيل عملية صرف المعاشات بمكاتب ومنافذ البريد على مستوى الجمهورية عبر تشغيل ٢٥٠٠ مكتب بريد بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، إلى جانب جميع الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة يومي "الجمعة والسبت" الموافقين ١، ٢ نوفمبر ٢٠٢٤. 

 

مواعيد عمل مكاتب البريد 

 وتبدأ مواعيد العمل اليوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً، ويوم السبت ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا؛ وذلك بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بكل سهولة ويسر.

 

متابعة انتظام العمل 

 وأوضحت  داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن وحدة التحكم المركزية بالهيئة تقوم بمتابعة انتظام العمل بجميع منافذ البريد، للتأكد من تقديم جميع الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين. 

بالإضافة إلى متابعة تغذية كافة ماكينات "صراف آلي البريد المصري" على مستوى الجمهورية، بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية بكل سهولة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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