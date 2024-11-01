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اليوم، بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار جبنة دومتي، وقائمة بالأسعار الجديدة - أخبار كلمتك

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اليوم، بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار جبنة دومتي، وقائمة بالأسعار الجديدة - أخبار كلمتك

اليوم، بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار جبنة دومتي، وقائمة بالأسعار الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 12:36 صباحاً - تطبق بداية من اليوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024؛ الزيادات الجديدة المعلنة في أسعار جبنة دومتي، وذلك وفق ما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

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رفع أسعار الجبنة دومتي في الأسواق، كلمتك

قائمة جديدة لأسعار الجبن بعد الزيادة

وأوضح «المنوفي» أن شركة الصناعات الغذائية العربية المنتجة لجبنة دومتي أرسلت للتجار والموردين قائمة جديدة لأسعار الجبن بعد الزيادة.

 

10 جنيهات ارتفاعًا في سعر كرتونة الجبن دومتي

وأشار إلى أنه وفقًا للقوائم الجديدة لمنتجات الشركة يتضح أنها رفعت أسعار منتجاتها بزيادة 10 جنيهات في الكرتونة، والتي تعد زيادة طفيفة.

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أسعار دومتي بعد تطبيق الزيادة، كلمتك

أسباب تطبيق الزيادة في سعر جبنة دومتي

وأضاف أن شركة الصناعات الغذائية العربية المنتجة لـ دومتي، أوضحت في القائمة المرسلة أن السبب في رفع أسعار منتجاتها يرجع إلى زيادة سعر المواد الخام ونقصها من الأسواق، على أن يكون التطبيق بداية من 1 نوفمبر 2024.

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زيادة جديدة في أسعار منتجات دومتي وعبورلاند، وهذا موعد التطبيق

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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