أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

روسيا تعلن تدمير 29 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات - أخبار كلمتك

روسيا تعلن تدمير 29 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات - أخبار كلمتك

موعد طرح رامي جمال لثاني أغاني ألبومه الجديد "مش لاقيكي" - أخبار كلمتك

موعد طرح رامي جمال لثاني أغاني ألبومه الجديد "مش لاقيكي" - أخبار كلمتك

اليوم، قائمة هاني أبو ريدة تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

اليوم، قائمة هاني أبو ريدة تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

البرازيل تنشر 9 آلاف جندي لتوفير الأمن في قمة العشرين - أخبار كلمتك

البرازيل تنشر 9 آلاف جندي لتوفير الأمن في قمة العشرين - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيبسي، وهذا سعر الكانز بعد الارتفاع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيبسي، وهذا سعر الكانز بعد الارتفاع - أخبار كلمتك

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيبسي، وهذا سعر الكانز بعد الارتفاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:10 صباحاً - زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا مصر أقرتها الشركة، وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

 

زيادة في أسعار كانز بيبسي كولا بدءًا من اليوم الجمعة 

وأشار «المنوفي» إلى إرسال شركة بيبسي قائمة جديدة تشمل أسعار منتجاتها، وأن تطبيق الزيادات في أسعار كانز بيبسي كولا بدءًا من اليوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024.

<span style=
تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا في الأسواق، كلمتك

2.75 جنيه زيادة في أسعار بيبسي كولا كانز 

وبمقارنة أسعار بيبسي كانز السابقة بالسعر الجديد الذي سيطبق من اليوم الجمعة، يتضح أن الشركة قررت رفع سعر بيبسي كانز بزيادة تقدر بنحو 2.75  جنيه مقارنة بسعرها السابق.

<span style=
تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا في الأسواق، كلمتك

أسعار بيبسي كولا بعد تطبيق الزيادة الجديدة

ونستعرض أسعار بيبسي كولا وفقًا لقائمة الأسعار بعد تطبيق الزيادة الجديدة بدءًا من اليوم الجمعة، التي جاءت كالآتي:

 

سعر كانز بيبسي كولا 330 مل يرتفع لـ 14.5 جنيه

ارتفعأسعار بيبسي كانز وزن 320/ 330 مل إلى سعر 14.5 جنيه للمستهلك، فيما ارتفع سعر بيع الصندوق الذي يحتوي على 24 عبوة للمستهلك إلى 348 جنيهًا.

 

سعر كانز بيبسي كولا 250 مل يرتفع لـ 13.5 جنيه

فيما ارتفع أسعار كانز بيبسي وزن 240/ 250 مل إلى 13.5 جنيه للمستهلك، فيما ارتفع سعر بيع الصندوق الذي يحتوي على 24 عبوة للمستهلك إلى 324 جنيهًا.

txt

زيادة جديدة في أسعار بيبسى وهذا موعد التطبيق

txt

بيبسي تقرر تغيير أسعار زجاجة 2.5 لتر، تعرف على التفاصيل

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق