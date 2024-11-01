بالأرقام، تعرف على حجم صادرات مصر من المانجو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:11 صباحاً - كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن حجم صادرات مصر من المانجو بلغ 130 ألف طن بقيمة 133 مليون دولار، خلال الموسم التصديري الماضي “سبتمبر 2023 – أغسطس 2024″.
صادرات مصر من المانجو
وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات مصر من المانجو لتصل إلى 133 مليون دولار خلال الموسم التصديري الماضي “سبتمبر 2023 – أغسطس 2024″ مقابل 103 ملايين دولار بنسبة نمو 29% خلال الموسم التصديري 2022/ 2023.
سعر المانجو فى سوق العبور
- تراوح سعر المانجو فص من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 25 إلى 40 جنيهًا
أصناف المانجو
وتتنوع أصناف المانجو كالتالى “ العويس -الزبدية - الفص- بلدى - دبشة- سنارة - بيض العجل -تومي - كنت - كيت - نعومى ”.
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