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بالأرقام، تعرف على حجم صادرات مصر من المانجو - أخبار كلمتك

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بالأرقام، تعرف على حجم صادرات مصر من المانجو - أخبار كلمتك

بالأرقام، تعرف على حجم صادرات مصر من المانجو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:11 صباحاً -  كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن حجم صادرات مصر من المانجو بلغ 130 ألف طن بقيمة 133 مليون دولار، خلال الموسم التصديري الماضي “سبتمبر 2023 – أغسطس 2024″.

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صادرات مصر من المانجو

 وأشار التقرير إلى ارتفاع  صادرات مصر من المانجو لتصل إلى 133 مليون دولار خلال الموسم التصديري الماضي “سبتمبر 2023 – أغسطس 2024″ مقابل 103 ملايين دولار بنسبة نمو 29% خلال الموسم التصديري 2022/ 2023. 

 

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سعر المانجو فى سوق العبور 

  • تراوح سعر المانجو فص من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 25 إلى 40 جنيهًا
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أصناف المانجو 

 وتتنوع أصناف المانجو كالتالى “ العويس -الزبدية - الفص- بلدى - دبشة- سنارة - بيض العجل -تومي  - كنت - كيت - نعومى ”.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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