استشهاد وإصابة 33 لبناني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 10:40 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم الأحد، عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 31 آخرين برصاص جيش الاحتلال خلال استهداف مواطنين أثناء عودتهم إلى بلداتهم جنوبي البلاد.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على مواطنين لبنانيين

وفي وقت سابق من اليوم الأحد ذكرت تقارير إعلامية، أن 10 لبنانيين أصيبوا في بلدات برج الملوك وكفركلا وحولا ووادي السلوقي في إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إصابة ١٠ لبنانيين برصاص جيش الاحتلال

وأفادت وسائل إعلام في لبنان، بسقوط إصابات جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مواطنين من سكان جنوب لبنان، حاولوا العبور إلى قراهم جنوب لبنان.

وقالت: إن القوات الإسرائيلية تطلق رشقات من أسلحة رشاشة وقذائف على محيط تحرك المدنيين الذين عبروا سيرا على الأقدام إلى بلدتي حولا وميس الجبل جنوب لبنان.

وأضافت: هناك إصابات في صفوف المدنيين من أبناء بلدة كفركلا جنوب لبنان أثناء محاولتهم الدخول الى البلدة.

وبث جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر موجات الراديو تحذيرات إلى سكان جنوب لبنان يحظر عليهم العودة إلى قراهم وبلداتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.