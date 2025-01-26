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استشهاد وإصابة 33 لبناني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي - أخبار كلمتك

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استشهاد وإصابة 33 لبناني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي - أخبار كلمتك

استشهاد وإصابة 33 لبناني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 10:40 صباحاً - أعلنت  وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم الأحد، عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 31 آخرين برصاص جيش الاحتلال خلال استهداف مواطنين أثناء عودتهم إلى بلداتهم جنوبي البلاد.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على مواطنين لبنانيين 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد ذكرت تقارير إعلامية، أن  10 لبنانيين أصيبوا  في بلدات برج الملوك وكفركلا وحولا ووادي السلوقي في إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إصابة ١٠ لبنانيين برصاص جيش الاحتلال 

وأفادت وسائل إعلام في  لبنان، بسقوط إصابات جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مواطنين من سكان جنوب لبنان، حاولوا العبور إلى قراهم جنوب لبنان.

وقالت: إن القوات الإسرائيلية تطلق رشقات من أسلحة رشاشة وقذائف على محيط تحرك المدنيين الذين عبروا سيرا على الأقدام إلى بلدتي حولا وميس الجبل جنوب لبنان.

 

وأضافت: هناك إصابات في صفوف المدنيين من أبناء بلدة كفركلا جنوب لبنان أثناء محاولتهم الدخول الى البلدة.

 

وبث جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر موجات الراديو تحذيرات إلى سكان جنوب لبنان يحظر عليهم العودة إلى قراهم وبلداتهم.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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