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روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيرات - أخبار كلمتك

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روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيرات - أخبار كلمتك

روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 10:30 صباحاً - أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية أسقطت 50 طائرة مسيرة من أصل 72 أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وأضاف أن 9 طائرات مسيرة "فُقد أثرها"، في إشارة إلى استخدام أوكرانيا للتشويش الإلكتروني لإعادة توجيه الطائرات المسيرة الروسية، بينما لا تزال واحدة منها في المجال الجوي الأوكراني.

روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيرات

ولم تعلن السلطات العسكرية أو المدنية حتى الآن عن وقوع قتلى أو أضرار.

من جانب آخر، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاعات الجوية دمرت 15 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا كما دمرت زورقين مسيرين في البحر الأسود.


وأضافت الوزارة أن الدفاعات أسقطت 8 طائرات مسيرة فوق منطقة ريازان و6 طائرات مسيرة في منطقة كورسك وواحدة فوق بيلجورود الليلة الماضية.

وقال بافل مالكوف حاكم منطقة ريازان إن أحدث هجوم بطائرات مسيرة على المنطقة لم يسفر عن وقوع إصابات لكن السلطات ما زالت تقيم حجم الأضرار.

وكانت مصادر قالت لرويترز إن هجوما شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة على مصفاة نفط روسية في مدينة ريازان الجمعة أسفر عن اندلاع حريق وألحق أضرارا بمعدات في واحدة من أكبر المصافي الروسية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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