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ترامب يكشف وجهته في أولى زياراته الخارجية - أخبار كلمتك

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ترامب يكشف وجهته في أولى زياراته الخارجية - أخبار كلمتك

ترامب يكشف وجهته في أولى زياراته الخارجية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 05:15 صباحاً -  كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجهته الخارجية الأولى بعد توليه منصب الرئاسة، قائلا: إن زيارته الخارجية الأولى قد تكون إلى السعودية.

وأضاف ترامب في حديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إير فورس وان، إن وجهته الخارجية الأولى "قد تكون السعودية" على الرغم من التقليد المتبع للرؤساء الأمريكيين بزيارة بريطانيا أولا، وفق ما نقلت "رويترز".

وفي وقت سابق، أكدت المملكة العربية السعودية رغبتها في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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