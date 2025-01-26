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ترامب: العصر الذهبي للولايات المتحدة بدأ - أخبار كلمتك

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ترامب: العصر الذهبي للولايات المتحدة بدأ - أخبار كلمتك

ترامب: العصر الذهبي للولايات المتحدة بدأ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 12:20 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام تجمع حاشد في مدينة لاس فيجاس، مساء أمس، إن العصر الذهبي للولايات المتحدة قد بدأ بعودته لسدة الرئاسة.

وتعهد ترامب بأنه سيكون هناك خفض كبير في ضرائب الأمريكيين.

وأضاف: "لدينا احتياطات كبيرة من النفط وإدارة جو بايدن رفضت استغلالها".

كذلك أكد ترامب أنه قد يدرس "الانضمام إلى منظمة الصحة العالمية مرة أخرى".

وأشاد أيضا بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا".

وفي سياق متصل، قال مكتب رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إنه وجه دعوة لترامب أمس السبت لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس يوم الرابع من مارس.

وذكر جونسون في منشور على منصة إكس "إنه لشرف كبير وامتياز عظيم لي أن أدعو الرئيس دونالد ترامب لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس يوم الثلاثاء الرابع من مارس 2025، لعرض رؤية أميركا أولا التي يتبناها بالنسبة لمستقبلنا".

الانسحاب من منظمة الصحة العالمية

وكان ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، متهما إياها بأنها قد أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19 وغيرها من الأزمات الصحية الدولية.

واعتبر ترامب أن المنظمة لم تتصرف بمعزل عن "التأثير السياسي غير المناسب للدول الأعضاء فيها" وطالبت "بمدفوعات باهظة على نحو غير عادل" من الولايات المتحدة لا تتناسب مع المبالغ التي قدمتها دول أخرى أكبر مثل الصين.

وأوضح ترامب عند التوقيع على الأمر التنفيذي "منظمة الصحة العالمية خدعتنا، والجميع يخدعون الولايات المتحدة. لن يحدث هذا بعد الآن".

وقالت وزارة الداخلية الأمريكية يوم الجمعة إنها غيرت رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وقمة دينالي في ولاية ألاسكا إلى جبل ماكينلي.

وأمر ترامب بتغيير الاسمين في إطار سلسلة من الإجراءات التنفيذية بعد ساعات من توليه منصبه يوم الإثنين، وذلك في إطار تنفيذه لوعود انتخابية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أنه "بناء على توجيهات الرئيس، فإن خليج المكسيك سيُعرف الآن رسميا باسم خليج أميركا، وستحمل أعلى قمة في أميركا الشمالية مرة أخرى اسم جبل ماكينلي".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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