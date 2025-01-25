البيت الأبيض يوقف تمويل برامج إزالة الألغام الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 11:00 مساءً - أمر البيت الأبيض في إطار مراجعة المساعدات الخارجية اليوم السبت، بتعليق تمويل البرامج الدولية الأمريكية لإزالة الألغام، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".

البيت الأبيض يوقف تمويل برامج إزالة الألغام الأمريكية في جميع أنحاء العالم

وبحسب الصحيفة، أبلغت كارين تشاندلر، رئيسة مكتب الحد من الأسلحة وإزالة الألغام في وزارة الخارجية، المنظمات الإنسانية بأنه يجب إيقاف الأعمال على الفور.

وجاء في رسالتها، التي حصلت عليها الصحيفة أنه "سيتم تقديم تعليمات إضافية يوم الاثنين".

وتعتبر الولايات المتحدة تقليديا أكبر مانح لبرامج تدمير الذخائر غير المنفجرة. ومنذ عام 1993، خصصت 5.1 مليار دولار لتقديم المساعدة ذات الصلة إلى 125 دولة.

وأشار أحد التقارير الأخيرة الصادرة عن وزارة الخارجية إلى أن برامج إزالة الألغام تساعد في استعادة الأراضي الزراعية وتعزز الأمن الغذائي.

مع التركيز بشكل خاص على الصراع الأوكراني، حيث يتم تسجيل وجود ألغام وذخائر وأجهزة متفجرة غير منفجرة.

وجاء في التقرير: "إزالة الألغام من الأراضي الزراعية في أوكرانيا ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي العالمي وتشكل خطوة مهمة لإعادة إعمار البلاد".

وكان وزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو قد صرح سابقا بأن مراجعة المساعدات الخارجية تهدف إلى تعزيز المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

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