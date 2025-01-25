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ترامب يرفع الحظر عن إرسال قنابل فائقة التدمير إلى إسرائيل - أخبار كلمتك

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ترامب يرفع الحظر عن إرسال قنابل فائقة التدمير إلى إسرائيل - أخبار كلمتك

ترامب يرفع الحظر عن إرسال قنابل فائقة التدمير إلى إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 10:00 مساءً - أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، برفع الحظر الذي فرضته إدارة جو بايدن على شحنة قنابل من زنة 2000 رطل لإسرائيل، وتشمل 1800 قنبلة من طراز MK-84 كان بايدن قد حظرها سابقا.

ترامب يرفع الحظر عن إرسال القنابل الثقيلة إلى إسرائيل 


وذكر موقع "أكسيوس" أن ترامب أمر البنتاجون بالإفراج عن شحنة القنابل فائقة التدمير حسب ما ذكر ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، وفي الأيام المقبلة سيتم تحميل القنابل على سفينة متوجهة إلى إسرائيل.

هذا ولم يرد البيت الأبيض فورا على الاستفسارات حول الإفراج عن القنابل.

ويشار إلى أن الحظر الذي فرضه بايدن كان بمثابة احتجاج على غزو إسرائيل لمدينة رفح، وأصبح رمزا سياسيا أكثر من كونه قضية عسكرية تشغيلية، وقد استثمره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل تعبئة الجمهوريين ضد بايدن.

كما كانت إدارة بايدن قلقة من أن استخدام إسرائيل لهذه القنابل في المناطق المكتظة بالسكان في غزة قد يتسبب في خسائر بشرية كبيرة.

وقبل أسبوع، قال السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، مايك هرتسوغ، لموقع "أكسيوس" إنه كان متوقعا أن يفرج ترامب عن القنابل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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