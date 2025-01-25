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أسير فلسطيني بعد إطلاق سراحه: لولا المقاومة لكنا في مقابر الأحياء داخل سجون الاحتلال - أخبار كلمتك

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أسير فلسطيني بعد إطلاق سراحه: لولا المقاومة لكنا في مقابر الأحياء داخل سجون الاحتلال - أخبار كلمتك

أسير فلسطيني بعد إطلاق سراحه: لولا المقاومة لكنا في مقابر الأحياء داخل سجون الاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 09:10 مساءً - قال الأسير المحرر أسعد زعرب في تصريحات له عقب إطلاق سراحه إنه  لولا المقاومة لكنا في مقابر الأحياء داخل السجون الإسرائيلية.

وأوضح أسعد زعرب أن الاحتلال مارس حملة تنكيل واسعة ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون.

وقبل وقت سابق قالت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم السبت: إن إسرائيل تتلكأ في تنفيذ شروط وقف إطلاق النار بمنع النازحين الفلسطينيين من العودة إلى شمال قطاع غزة، محذرة من أن مثل هذه التأخيرات قد يكون لها "تداعيات" على المراحل اللاحقة من الاتفاق.

حماس تتهم إسرائيل بمحاولة تعطيل صفقة تبادل الأسرى 

وذكرت الحركة في بيان: "لا يزال الاحتلال يتلكأ في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بمواصلة إغلاق شارع الرشيد ومنع عودة النازحين المشاة من الجنوب إلى الشمال.

وأضافت حماس في بيانها: "إننا نحمل الاحتلال مسؤولية أي تعطيل في تنفيذ الاتفاق وتداعيات ذلك على بقية المحطات".

وفي السياق ذاته ذكر موقع "والا" العبري في تقرير له اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب طلبت من الوسطاء العمل على الإفراج عن أربيل يهود قبل يوم السبت المقبل بشكل منفصل.

نتنياهو يصر على الإفراج عن أربيل يهود قبل يوم السبت المقبل 

وقال المسؤولون الإسرائيليون في حديثهم مع موقع والا العبري:"إذا أفرج عن أربيل يهود فإن عودة السكان إلى شمال قطاع غزة ستكون قبل يوم السبت المقبل".

وكانت الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود، نقطة خلاف بين حكومة نتنياهو وحركة حماس، ويصر نتنياهو على عودتها قبل السبت المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، تأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الأسيرة أربيل يهود مازالت على قيد الحياة، الأمر الذي دفعه للسماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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