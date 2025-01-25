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أمريكا تعتزم استخدام الجيش لتعزيز أمن حدودها مع المكسيك - أخبار كلمتك

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أمريكا تعتزم استخدام الجيش لتعزيز أمن حدودها مع المكسيك - أخبار كلمتك

أمريكا تعتزم استخدام الجيش لتعزيز أمن حدودها مع المكسيك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 08:41 مساءً - ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية" البنتاجون" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تناقش إمكانية إرسال آلاف الجنود والمدرعات لتعزيز الأمن على حدودها مع المكسيك.

 

أمريكا تعتزم استخدام الجيش لتعزيز أمن حدودها مع المكسيك

ووفقا للصحيفة، فإنه يجري النظر في نشر ما يصل إلى 2500 من مشاة البحرية ولواء من المشاة الميكانيكية من فرقة المشاة الرابعة في كولورادو، بالإضافة إلى وحدات من الفرقة 82 المحمولة جوا من ولاية كارولينا الشمالية. 

وتُعرف الأخيرة بأنها قوة استجابة فورية يمكن نشرها في غضون 24 ساعة في حالة إعلان حالة الطوارئ. وبالإضافة إلى ذلك، تجري مناقشة إطلاق "مسيرة استعراضية" لمركبات "سترايكر" القتالية إلى الحدود، والتي ستكون، وفقا لأحد المصادر، رمزا واضحا لعزم إدارة ترامب.

 ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بشأن نشر هذه الوحدات حتى الآن، حسب "واشنطن بوست".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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