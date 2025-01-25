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موقع إسرائيلي: حركة الجهاد ترفض تسليم أربيل يهود لحماس - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 08:21 مساءً - ذكر موقع واللا العبري في تقرير لها اليوم السبت، أن المحتجزة أربيل يهود في قبضة حركة الجــهاد وهي ترفض تسليمها لحــماس.

وفي السياق ذاته ذكر موقع  أكسيوس، في تقرير له اليوم السبت، أن دولة الاحتلال الإسرائيلية طلبت من ستيف ويتكوف مبعوث ترامب التدخل للإفراج عن أربيل يهود قبل يوم السبت.

إسرائيل تطالب مبعوث ترامب بالتدخل للإفراج عن أربيل يهود 


وفي السياق ذاته ذكر موقع "والا" العبري في تقرير له اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب طلبت من الوسطاء العمل على الإفراج عن أربيل يهود قبل يوم السبت بشكل منفصل.

 

نتنياهو يصر على الإفراج عن أربيل يهود قبل يوم السبت 

وقال المسؤولون الإسرائيليون في حديثهم مع موقع والا العبري: "إذا أفرج عن أربيل يهود فإن عودة السكان إلى شمال قطاع غزة ستكون قبل يوم السبت".

وكانت الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود، نقطة خلاف بين حكومة نتنياهو وحركة حماس، ويصر نتنياهو على عودتها قبل السبت القادم.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، تأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الأسيرة أربيل يهود مازالت على قيد الحياة، الأمر الذي دفعه للسماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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