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قسد تمدد مهلة تسليم أسلحة عناصر النظام السوري السابق لهذا السبب - أخبار كلمتك

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قسد تمدد مهلة تسليم أسلحة عناصر النظام السوري السابق لهذا السبب - أخبار كلمتك

قسد تمدد مهلة تسليم أسلحة عناصر النظام السوري السابق لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 08:01 مساءً - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم السبت، عن تمديد المهلة الممنوحة لعناصر النظام السوري السابق لتسليم أسلحتهم بمناطق سيطرتها حتى 10 فبراير المقبل استجابة لدعوات الناشطين المدنيين والشخصيات البارزة في المنطقة.

قسد تمنح عناصر النظام السوري السابق فرصة أخيرة 

وأوضحت قوات قسد أن قراراها بتمديد المهلة المحددة لعناصر النظام السابق يرجع سببها لمنع الفوضى المحتملة في مناطقها الواقعة شمال شرقي سوريا.

وقالت "قسد" في بيانها: "استجابة لدعوات الناشطين المدنيين والشخصيات البارزة في المنطقة، ومنعا للفوضى المحتملة، مددت قواتنا المهلة النهائية الممنوحة لبقايا النظام و"الدفاع الوطني" لتسليم أسلحتهم".

مناطق سيطرة قوات قسد

وأضاف بيان قسد: "بعد هذا الموعد النهائي، سيتم ملاحقة من يرفض الامتثال قضائيا وفقا للقانون".

وأوضحت "قسد" أنه منذ سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر 2024، عملت على نزع الأسلحة والذخائر من بقايا النظام، مشيرة إلى أن عددا كبيرا منهم قد سلم أسلحته، كما تمت إعادة الممتلكات العامة التي كانت بحوزتهم.

يُذكر أن "قسد" تسيطر على شمال شرقي سوريا، في حين تخضع باقي المناطق لحكومة دمشق المؤقتة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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