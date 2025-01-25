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قوات الاحتلال تقتحم منزل الأسير المحرر أيمن محمد جنوب بيت لحم - أخبار كلمتك

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قوات الاحتلال تقتحم منزل الأسير المحرر أيمن محمد جنوب بيت لحم - أخبار كلمتك

قوات الاحتلال تقتحم منزل الأسير المحرر أيمن محمد جنوب بيت لحم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 07:41 مساءً - اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر أيمن محمد علي بقرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم، حسبما أفادت شبكة “الجزيرة”.

اقتحام منزل الأسير المحرر أيمن محمد علي

وكان  الأسير المحرر أيمن عمر محمد علي جعار (٣٧عامًا)، من سكان مدينة طولكرم، المحكوم بالسجن المؤبد قضي 11عاما  على التوالي في سجون الاحتلال.

تحرير 200 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، أسماء المعتقلين المنوي تحريرهم، اليوم السبت، ضمن الدفعة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تضم 200 معتقل، من ذوي المؤبدات والأحكام العالية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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