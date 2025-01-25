قوات الاحتلال تقتحم منزل الأسير المحرر أيمن محمد جنوب بيت لحم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 07:41 مساءً - اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر أيمن محمد علي بقرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم، حسبما أفادت شبكة “الجزيرة”.

اقتحام منزل الأسير المحرر أيمن محمد علي

وكان الأسير المحرر أيمن عمر محمد علي جعار (٣٧عامًا)، من سكان مدينة طولكرم، المحكوم بالسجن المؤبد قضي 11عاما على التوالي في سجون الاحتلال.

تحرير 200 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، أسماء المعتقلين المنوي تحريرهم، اليوم السبت، ضمن الدفعة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تضم 200 معتقل، من ذوي المؤبدات والأحكام العالية.

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