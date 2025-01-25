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نتنياهو: نتعهد بعودة جميع المحتجزين من قطاع غزة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 07:26 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن حكومته ملتزمة بإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة.

 

ضمان عودة الأسرى الإسرائيليين

وأكد نتنياهو في تصريحات له أن إسرائيل ستواصل العمل بكل الوسائل المتاحة لضمان عودة المحتجزين إلى ديارهم، مشددًا على أن هذه القضية تُعد من أولويات الحكومة الإسرائيلية في الوقت الراهن.

وذكرت صحيفة "واللا"، أن مسئولًا إسرائيليًا صرح بأنه لم يتلقوا حتى الآن أي رد من ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن طلبهم التدخل للإفراج عن الأسيرة أربيل يهود.

 

الإفراح عن أربيل يهود

وأوضح المسئول أن إسرائيل تأمل في أن يتمكن ويتكوف، بناءً على علاقاته الواسعة، من الضغط على الأطراف المعنية لتأمين الإفراج عن أربيل يهود في أسرع وقت ممكن.

وذكر موقع "والا" العبري في تقرير له اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب طلبت من الوسطاء العمل على الإفراج عن أربيل يهود قبل يوم السبت المقبل بشكل منفصل.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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