أسير فلسطيني يوجه رساله للعالم بعد إطلاق سراحه: كلنا فداء لـ غزة والأقصي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 07:06 مساءً - وجه الأسير أحمد بديع من بين دموعه رسائل لغزة والعالم، وذلك بعد تحريره في صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس.

الأسير أحمد بديع يوجه رسالة لغزة والعالم بعد تحريره في صفقة التبادل

وقال الأسير المحرر أحمد بديع: غزة هي الشموخ والتحدي.. غزة هي دماؤها السائبة من فلسطين والمسجد الأقصي.

كما وجه التحية لأطفال ونساء وأسرى ورجال وشيوخ غزة، والمقاومة الفلسطينية".

وكان الأسير أحمد بديع حسين (40 عامًا) من قلنديا، دخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في 15 مارس 2006.

الأسير أحمد بديع حسين يتعرض لتحقيقٍ قاسٍ

وتعرض الأسير أحمد بديع حسين لتحقيقٍ قاسٍ في معتقل (المسكوبية) لمدة 75 يومًا، وحكم عليه الاحتلال بعد نحو ثلاث سنوات بالسجن لمدة (40 عامًا).

وبين نادي الأسير أن الأسير حسين، تمكن خلال سنوات اعتقاله من استكمال دراسته، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.