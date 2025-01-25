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أكسيوس: إسرائيل طلبت من مبعوث ترامب التدخل للإفراج عن أربيل يهود - أخبار كلمتك

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أكسيوس: إسرائيل طلبت من مبعوث ترامب التدخل للإفراج عن أربيل يهود - أخبار كلمتك

أكسيوس: إسرائيل طلبت من مبعوث ترامب التدخل للإفراج عن أربيل يهود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 06:45 مساءً - ذكر موقع  أكسيوس، في تقرير له اليوم السبت، أن دولة الاحتلال الإسرائيلية طلبت من ستيف ويتكوف مبعوث ترامب التدخل للإفراج عن أربيل يهود قبل يوم السبت.

 

إسرائيل تطالب مبعوث ترامب بالتدخل للإفراج عن أربيل يهود 


وفي السياق ذاته ذكر موقع "والا" العبري في تقرير له اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب طلبت من الوسطاء العمل على الإفراج عن أربيل يهود قبل يوم السبت بشكل منفصل.

 

نتنياهو يصر على الإفراج عن أربيل يهود قبل يوم السبت 

وقال المسؤولون الإسرائيليون في حديثهم مع موقع والا العبري: "إذا أفرج عن أربيل يهود فإن عودة السكان إلى شمال قطاع غزة ستكون قبل يوم السبت".

وكانت الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود، نقطة خلاف بين حكومة نتنياهو وحركة حماس، ويصر نتنياهو على عودتها قبل السبت القادم.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، تأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الأسيرة أربيل يهود مازالت على قيد الحياة، الأمر الذي دفعه للسماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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