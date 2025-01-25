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موقع عبري: إسرائيل تصر على الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود قبل يوم السبت - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 06:45 مساءً - ذكر موقع "والا" العبري في تقرير له اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب طلبت من الوسطاء العمل على الإفراج عن أربيل يهود قبل يوم السبت المقبل بشكل منفصل.

نتنياهو يصر على الإفراج عن أربيل يهود قبل يوم السبت المقبل 

وقال المسؤولون الإسرائيليون في حديثهم مع موقع والا العبري:"إذا أفرج عن أربيل يهود فإن عودة السكان إلى شمال قطاع غزة ستكون قبل يوم السبت المقبل".

وكانت الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود، نقطة خلاف بين حكومة نتنياهو وحركة حماس، ويصر نتنياهو على عودتها قبل السبت المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، تأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الأسيرة أربيل يهود مازالت على قيد الحياة، الأمر الذي دفعه للسماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة.

أربيل يهود.. الشخصية المحورية في الأزمة

وتبلغ  أربيل يهود، 28 عاما، وهي من كيبوتس "نير عوز" في غلاف غزة. اختطفتها حماس مع شريكها أرييل كونيو في هجوم 7 أكتوبر 2023، ولم ترد معلومات عنها منذ ذلك الحين، فيما أكدت حماس لاحقًا أنها على قيد الحياة وستُفرج عنها في غضون أسبوع. 

أربيل كانت تعمل مدربة في مجال استكشاف الفضاء وعلم الفلك، وعادت قبل ست سنوات للعيش في الكيبوتس الذي شهد مقتل شقيقها دوليف خلال نفس الهجوم. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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